Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 18 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento del bollettino della situazione coronavirus nel nostro Paese. Nelle ultime settimane, anche grazie all’installazione di punti ad hoc all’interno degli aeroporto e di alcuni porti italiani, è aumentato anche il numero dei tamponi effettuati. Ecco i numeri coronavirus 18 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.907 nuovi contagi, a differenza degli 1585 conteggiati giovedì. Le nuove nuove vittime sono state 10 (mentre ieri erano 14). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 294.932 (gli attualmente positivi sono 42.457), mentre le vittime sono 35.668. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 99.839 tamponi (ieri erano 101.773) ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento del bollettino della situazionenel nostro Paese. Nelle ultime settimane, anche grazie all’installazione di punti ad hoc all’interno degli aeroporto e di alcuni porti italiani, è aumentato anche il numero dei tamponi effettuati. Ecco i numeri182020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.907 nuovi contagi, a differenza degli 1585 conteggiati giovedì. Le nuove nuove vittime sono state 10 (mentre ieri erano 14). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 294.932 (gli attualmente positivi sono 42.457), mentre le vittime sono 35.668. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 99.839 tamponi (ieri erano 101.773) ...

VanityFairIt : «Abbiamo smesso di abbracciarci, di baciarci, di condividere grandi momenti. Ma c'è una cosa che non abbiamo mai sm… - PiazzapulitaLA7 : C'è una sola cosa che mi fa più schifo di chi gioca con la paura degli altri: chi gioca con la speranza degli altri… - Giorgiolaporta : Il No triplica i consensi in un mese e ora c’è una distanza dal si tra i 5 e i 10 punti. Cosa avverrà dopo che… - Adrianomilani59 : @nubulina @smileanyway0 Io preferisco stare a casa mia. Ma se non c'è la possibilità di andare avanti in casa, vado… - PhilipK_Dick : @NataStanca91 proprio figlio come ci si comporta, cosa è giusto e cosa sbagliato, infondere appunto dei 'Valori' de… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera