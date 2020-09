CorSport: non è detto che Mancini accetti il rinnovo da ct proposto da Gravina (Di venerdì 18 settembre 2020) In un’intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport, il presidente Figc Gravina ha manifestato la volontà di proporre il rinnovo al ct della Nazionale, Roberto Mancini, senza aspettare necessariamente l’Europeo. Gravina ha detto: «La Nazionale di Mancini è rivoluzionaria, non aspetteremo l’Europeo per rinnovare il ct». Il quotidiano sportivo oggi torna sull’argomento avanzando tuttavia dubbi sul fatto che Mancini possa acconsentire al rinnovo prima della competizione. Il tecnico della Nazionale, infatti, ha già ricevuto alcune offerte da club, sia italiani che esteri e potrebbe scegliere di approdare altrove. “Hanno cominciato a chiamarlo. Dall’Italia e soprattutto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) In un’intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport, il presidente Figcha manifestato la volontà di proporre ilal ct della Nazionale, Roberto, senza aspettare necessariamente l’Europeo.ha: «La Nazionale diè rivoluzionaria, non aspetteremo l’Europeo per rinnovare il ct». Il quotidiano sportivo oggi torna sull’argomento avanzando tuttavia dubbi sul fatto chepossa acconsentire alprima della competizione. Il tecnico della Nazionale, infatti, ha già ricevuto alcune offerte da club, sia italiani che esteri e potrebbe scegliere di approdare altrove. “Hanno cominciato a chiamarlo. Dall’Italia e soprattutto ...

Milik non vuole pagare i 300 mila euro che il presidente aveva chiesto come risarcimento ai calciatori e non solo. il polacco vuole anche una carta con la quale De Laurentiis rinunci alla causa per ri ...

Come scrive il Corriere dello Sport, non è ancora sfumata del tutto la possibilità che Mattia De Sciglio approdi alla Roma. Il suo futuro è sempre legato a doppio filo a quello di Rick Karsdorp, gioca ...

Ora ha capito che c'è poco da tirare la corda, sia con la Roma che con il Napoli". Napoli, Il Mattino: "Dzeko e Milik accelerano". vedi letture. "Dzeko e Milik accelerano". (TUTTO mercato WEB) Per il ...

