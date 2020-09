Corsport: Milik non vuole pagare i 300mila euro dell’ammutinamento (Di venerdì 18 settembre 2020) È fatta, Milik ha detto finalmente sì alla Roma, dopo una lunga ed estenuante trattativa. Non è tutto però ancora nero su bianco, come riporta oggi il Corriere dello Sport, perché c’è ancora da sciogliere il problema della multa per l’ammutinamento. Milik non vuole pagare i 300 mila euro che il presidente aveva chiesto come risarcimento ai calciatori e non solo il polacco vuole anche una carta con la quale De Laurentiis rinunci alla causa per richiesta di risarcimento civile che aveva intentato Le cifre dell’operazione sono: il Napoli guadagnerà 25 milioni totali, 3 per il prestito oneroso , 15 per l’obbligo di riscatto e 9 di bonus facilmente raggiungibili. Nell’operazione entreranno anche due del settore ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) È fatta,ha detto finalmente sì alla Roma, dopo una lunga ed estenuante trattativa. Non è tutto però ancora nero su bianco, come riporta oggi il Corriere dello Sport, perché c’è ancora da sciogliere il problema della multa per l’ammutinamento.noni 300 milache il presidente aveva chiesto come risarcimento ai calciatori e non solo il polaccoanche una carta con la quale De Laurentiis rinunci alla causa per richiesta di risarcimento civile che aveva intentato Le cifre dell’operazione sono: il Napoli guadagnerà 25 milioni totali, 3 per il prestito oneroso , 15 per l’obbligo di riscatto e 9 di bonus facilmente raggiungibili. Nell’operazione entreranno anche due del settore ...

