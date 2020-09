Corsport: Gattuso ha portato il suo Napoli a cena per cementare il gruppo (Di venerdì 18 settembre 2020) Domenica c’è il primo ciak del Napoli di questa stagione e Gattuso ha pensato di sancire un nuovo patto portando tutta la squadra a cena, come riporta oggi il Corriere dello Sport Una serata di relax a Posillipo è l’occasione giusta per un augurio e un’esortazione per il campionato che parte, ma soprattutto quella del tecnico calabrese è stata una mossa per continuare a cementare un gruppo che Rino stesso ha unito sin dal primo giorno. Il Napoli cena e poi in campo: è sempre stato così, da quando è lui il boss. Prima il piacere e poi i duri allenamenti massacranti, precisi e curati. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Domenica c’è il primo ciak deldi questa stagione eha pensato di sancire un nuovo patto portando tutta la squadra a, come riporta oggi il Corriere dello Sport Una serata di relax a Posillipo è l’occasione giusta per un augurio e un’esortazione per il campionato che parte, ma soprattutto quella del tecnico calabrese è stata una mossa per continuare aunche Rino stesso ha unito sin dal primo giorno. Ile poi in campo: è sempre stato così, da quando è lui il boss. Prima il piacere e poi i duri allenamenti massacranti, precisi e curati. L'articolo ilsta.

