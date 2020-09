Corsa al vaccino anti-Covid | USA e Cina allo sprint finale | per Trump “potrebbero essere distribuiti già ad ottobre”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Continua laalcontro il-19: al momento, le potenze più vicine al traguardo sono Stati Uniti e. Globalmente, al momento sono almeno 92 gli studi su ungiunti alla fase dei test pre-clinici su animali, mentre altri 40 vengono testati sull’uomo; di questi solo 9 hanno raggiunto la fase 3, quella di inoculazione a migliaia di volontari, mentre altri tre hanno ottenuto la successiva approvazione per un uso limitato. Negli USA, 3 vaccini sono giunti “nella fasecon i test clinici”, mentre insono in dirittura d’arrivo altri 4 vaccini, gia’ classificati in fase 3. Poco dopo l’annuncio del presidente americano Donald, durante un comizio nel Wisconsin, sui tre ...

L’emozione sale, mano a mano che ci si avvicina in barca da Porto Azzurro, sud est dell’Elba. Lo sguardo abbandona sulla destra la costa di Capoliveri (con il paese arroccato in alto), poi incontra il ..."Abbiamo già preso accordi con il ministero della Salute italiano per la fornitura del vaccino quando questo diventerà disponibile ... casi riguardano rientri da Paesi a rischio. Sono in corso di ...Una contaminazione batteriologica ha infettato ben 3245 persone. Le stime provvisorie arrivano direttamente dai vertici amministrativi di Lanzhou, città principale della provincia di Gansu, in Cina. D ...