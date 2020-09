Coronavirus, uno studio giapponese mostra l’efficacia dei tannini dei cachi contro il Covid (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – I tannini del cachi sarebbero efficaci nell’indebolire l’infettivita’ di campioni di coronavirus presenti nella saliva, secondo i risultati dei test condotti da un gruppo di ricerca della Nara Medical University, nella citta’ di Kashihara, nel Giappone occidentale. Come secondo passo, l’universita’ intende procedere con una serie di test clinici per dimostrare se le proprieta’ dei tannini siano efficaci nel decorso della malattia all’interno del corpo umano. Il gruppo di ricercatori e’ coordinato da Toshihiro Ito, professore di immunologia alla Nara Medical, e dal professor Yano Hisakazu, esperto di infezioni microbiche. Nei loro test, i ricercatori hanno aggiunto un’alta concentrazione di tannini di cachi a un campione di saliva umana contenente virus CoVid-19, rinvenendo, dopo appena 10 minuti, che l’infettivita’ del virus si era ridotta a un decimillesimo del grado iniziale. Nonostante l’esito promettente, tuttavia il professor Ito invita alla cautela: “Non e’ assolutamente detto che i tannini siano efficaci come cura o che mangiando cachi si possa guarire. Al momento abbiamo solo risultati in condizioni di laboratorio, ed e’ necessaria una sperimentazione clinica. Successivamente testeremo qual e’ una concentrazione adeguata di tannini nella speranza che questa strada porti a qualche tipo di cura”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, uno studio giapponese mostra l’efficacia dei tannini dei cachi contro il Covid VIDEO | In Bolivia la presidente Anez ritira la candidatura alle elezioni Regionali, l’Antimafia: “Sono 13 i candidati impresentabili” Le prime pagine dei quotidiani di Venerdì 18 Settembre 2020 Vite strappate, un libro sull’Italia dei ‘bambini bancomat’ Regionali, ecco i nomi dei nove ‘impresentabili’ in Campania Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – I tannini del cachi sarebbero efficaci nell’indebolire l’infettivita’ di campioni di coronavirus presenti nella saliva, secondo i risultati dei test condotti da un gruppo di ricerca della Nara Medical University, nella citta’ di Kashihara, nel Giappone occidentale. Come secondo passo, l’universita’ intende procedere con una serie di test clinici per dimostrare se le proprieta’ dei tannini siano efficaci nel decorso della malattia all’interno del corpo umano. Il gruppo di ricercatori e’ coordinato da Toshihiro Ito, professore di immunologia alla Nara Medical, e dal professor Yano Hisakazu, esperto di infezioni microbiche. Nei loro test, i ricercatori hanno aggiunto un’alta concentrazione di tannini di cachi a un campione di saliva umana contenente virus CoVid-19, rinvenendo, dopo appena 10 minuti, che l’infettivita’ del virus si era ridotta a un decimillesimo del grado iniziale. Nonostante l’esito promettente, tuttavia il professor Ito invita alla cautela: “Non e’ assolutamente detto che i tannini siano efficaci come cura o che mangiando cachi si possa guarire. Al momento abbiamo solo risultati in condizioni di laboratorio, ed e’ necessaria una sperimentazione clinica. Successivamente testeremo qual e’ una concentrazione adeguata di tannini nella speranza che questa strada porti a qualche tipo di cura”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, uno studio giapponese mostra l’efficacia dei tannini dei cachi contro il Covid VIDEO | In Bolivia la presidente Anez ritira la candidatura alle elezioni Regionali, l’Antimafia: “Sono 13 i candidati impresentabili” Le prime pagine dei quotidiani di Venerdì 18 Settembre 2020 Vite strappate, un libro sull’Italia dei ‘bambini bancomat’ Regionali, ecco i nomi dei nove ‘impresentabili’ in Campania

SkyTG24 : Coronavirus, secondo uno studio cinese gli anticorpi decadono dopo un mese - Avv_Nike : RT @piersar62: Incredibile giravolta dell'OMS : Dobbiamo imparare dalla Svezia. Ma allora perché il.governo continua con i distanziamenti… - klaudio_8 : RT @Affaritaliani: Coronavirus, uno studio rileva: 'Fatica persistente negli ex malati' - luigiamedeo : RT @UniTrento: #immuni: uno strumento in più contro l'epidemia. Un'app creata per aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19. Scarica Im… - Affaritaliani : Coronavirus, uno studio rileva: 'Fatica persistente negli ex malati' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus uno Coronavirus, uno studio rileva: "Fatica persistente negli ex malati" Affaritaliani.it Coronavirus, uno studio rileva: "Fatica persistente negli ex malati"

La stanchezza è un sintomo comune nelle persone con infezione sintomatica da Covid-19 (...) ma "le conseguenze a medio e lungo termine dell'infezione rimangono inesplorate", spiega il dott. Liam Towns ...

Lisa Su, conferenza 'virtuale' al CES 2021 e un prestigioso premio per il CEO di AMD

Lisa Su, presidente e CEO di AMD, sarà protagonista di una conferenza "virtuale" in occasione del CES 2021 che si terrà tra l'11 e il 14 gennaio. La manifestazione, che di solito si tiene a Las Vegas, ...

Vela. Quasi 40 imbarcazioni per la 2a edizione della Mediolanum Cup

Se fosse per i numeri, per la qualità degli equipaggi e delle barche che partecipano potremmo già parlare di un grande successo per la seconda edizione della Mediolanum Cup, la regata costiera che par ...

La stanchezza è un sintomo comune nelle persone con infezione sintomatica da Covid-19 (...) ma "le conseguenze a medio e lungo termine dell'infezione rimangono inesplorate", spiega il dott. Liam Towns ...Lisa Su, presidente e CEO di AMD, sarà protagonista di una conferenza "virtuale" in occasione del CES 2021 che si terrà tra l'11 e il 14 gennaio. La manifestazione, che di solito si tiene a Las Vegas, ...Se fosse per i numeri, per la qualità degli equipaggi e delle barche che partecipano potremmo già parlare di un grande successo per la seconda edizione della Mediolanum Cup, la regata costiera che par ...