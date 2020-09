Coronavirus, torna la paura in Europa: 10 milioni di persone in lockdown nel Regno Unito, nuove misure restrittive in arrivo in Francia e Spagna. L’Oms: “Allarmante il livello di trasmissione” (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus, contagi in aumento in tutta Europa: torna la paura torna la paura Coronavirus in Europa con i contagi che aumentano sempre più di settimana in settimana. A lanciare l’allarme è stato Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, il quale nella giornata di giovedì 17 settembre ha dichiarato che nel Vecchio continente la situazione “è molto grave, i casi settimanali hanno superato quelli segnalati quando il contagio ha raggiunto per la prima volta il picco a marzo”. Secondo i dati a disposizione di Kluge “La scorsa settimana, il conteggio settimanale ha superato i 300mila contagi. E più della metà dei Paesi europei ha segnalato un aumento dei casi superiore al ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020), contagi in aumento in tuttalalaincon i contagi che aumentano sempre più di settimana in settimana. A lanciare l’allarme è stato Hans Kluge, direttore dell’Oms, il quale nella giornata di giovedì 17 settembre ha dichiarato che nel Vecchio continente la situazione “è molto grave, i casi settimanali hanno superato quelli segnalati quando il contagio ha raggiunto per la prima volta il picco a marzo”. Secondo i dati a disposizione di Kluge “La scorsa settimana, il conteggio settimanale ha superato i 300mila contagi. E più della metà dei Paesi europei ha segnalato un aumento dei casi superiore al ...

