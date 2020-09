Coronavirus: superati 30 milioni di casi nel mondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono invece 944.887 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 197.633 negli Stati Uniti Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono invece 944.887 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 197.633 negli Stati Uniti

FirenzePost : Coronavirus: superati 30 milioni di casi nel mondo - News_24it : LATINA - Dopo i 22 casi di ieri oggi altri quindici sono risultati positivi in provincia di Latina. #coronavirus… - notizieoggi24 : Coronavirus nel mondo oggi 17 settembre, superati i 30 milioni di casi positivi #Coronavirus - partenopeoswiss : RT @Ticinonline: Coronavirus, in #ticino superati i 3'600 casi - Ticinonline : Coronavirus, in #ticino superati i 3'600 casi -