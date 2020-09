Coronavirus Sicilia, i dati del 18 settembre 2020: impennata preoccupante, 179 nuovi positivi. 70 solo a Palermo… (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 18 settembre 2020impennata preoccupante del numero dei contagi da Covid-19 in Sicilia. I dati aggiornati al 18 settembre 2020 registrano ben 179 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il numero maggiore di incremento du soggetti positivi dall'avvio della pandemia ad oggi. Notevole anche il computo dei tamponi processati, 6.329, a fronte di una percentuale di positività pari al 2,8%. Triste primato anche per la provincia di Palermo in cui si registrano ben 70 nuovi casi rispetto a ieri: 21 sono ospiti della Missione di Biagio Conte mentre un numero considerevole sono ascrivibili alla ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020), l'aggiornamento dei contagi a Palermo e inal 18del numero dei contagi da Covid-19 in. Iaggiornati al 18registrano ben 179casi nelle ultime 24 ore, il numero maggiore di incremento du soggettidall'avvio della pandemia ad oggi. Notevole anche il computo dei tamponi processati, 6.329, a fronte di una percentuale dità pari al 2,8%. Triste primato anche per la provincia di Palermo in cui si registrano ben 70casi rispetto a ieri: 21 sono ospiti della Missione di Biagio Conte mentre un numero considerevole sono ascrivibili alla ...

