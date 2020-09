Coronavirus | rinviata di un giorno Fiorentina-Bologna Primavera

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA - Posticipato il calcio d'inizio del campionato di1 2020/21, programmato per oggi, venerdì 18 settembre, tra. La Lega Serie A ha comunicato lo spostamento del ...

La Repubblica

Una bambina positiva al Coronavirus è stata sottoposta a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad altissimo rischio: è stata una scelta ...Il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto, ha rinviato l’apertura delle scuole dal 24 al 28 settembre, firmando un’ordinanza, dopo il focolaio di Coronavirus che si è sviluppato nell’azienda orto ...Ci trovavamo a iniziare la procedura trapiantologica in una condizione clinica paragonabile a una brutta influenza: in questi casi il trapianto viene solitamente rinviato. Trattandosi di Covid-19 il ...