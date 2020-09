Coronavirus | Ricciardi | “Si può pensare di riaprire gli stadi | De Laurentiis imprudente”

SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: “L’Italia deve mantenere alta la guardia” - 12qbert : RT @Zippo88lrr: Aumentano i ricoveri, dice il guru del #COVID19 Ricciardi. Vero. Ma Saranno tutti dovuti al virus? Dalla Scozia arriva una… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Ricciardi: 'Bravi nel contenimento del virus, gli stadi si potrebbero riaprire' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Ricciardi: 'Bravi nel contenimento del virus, gli stadi si potrebbero riaprire' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Ricciardi: 'Bravi nel contenimento del virus, gli stadi si potrebbero riaprire' -

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha parlato del Coronavirus ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Tutto il Paese sta lavorando per cercare di tornare, gradualmente, a vivere come ...Nasce un nuovo modo di intendere la medicina: rispondere in modo rigoroso alle domande che ci poniamo di fronte ai malesseri, alle malattie e ai rischi Saremo online il 22 settembre, in edicola il 24.In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, Speranza: “Tutto il Paese sta lavorando per cercare di tornare, gradu ...