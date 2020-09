Coronavirus Regno Unito, nuovo lockdown per 10 milioni di persone (Di venerdì 18 settembre 2020) A Londra torna il rischio il un nuovo lockdown. L’impennata di casi a Manchester, Birmingham e nel Nordest del Paese ha portato alla momentanea chiusura delle aree. Il provvedimento potrà però essere esteso anche alla capitale e al resto della Gran Bretagna. Impennata di casi in Gran Bretagna e nuovi provvedimenti Sono quasi dieci milioni le persone in quarantena per Coronavirus nel Regno Unito. Dopo aver registrato oltre 4 mila nuovi casi in una sola giornata alcune aree della nazione tornano alla chiusura. Nuove norme impongono nelle zone a rischio la chiusura di pub e ristoranti alle dieci di sera, il divieto di socializzare con persone al di fuori del nucleo familiare e l’utilizzo di mezzi pubblici solo quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) A Londra torna il rischio il un. L’impennata di casi a Manchester, Birmingham e nel Nordest del Paese ha portato alla momentanea chiusura delle aree. Il provvedimento potrà però essere esteso anche alla capitale e al resto della Gran Bretagna. Impennata di casi in Gran Bretagna e nuovi provvedimenti Sono quasi diecilein quarantena pernel. Dopo aver registrato oltre 4 mila nuovi casi in una sola giornata alcune aree della nazione tornano alla chiusura. Nuove norme impongono nelle zone a rischio la chiusura di pub e ristoranti alle dieci di sera, il divieto di socializzare conal di fuori del nucleo familiare e l’utilizzo di mezzi pubblici solo quando ...

