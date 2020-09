Coronavirus, record negativo: 314mila nuovi contagi in 24 ore, boom in India e negli USA (Di venerdì 18 settembre 2020) La pandemia di Coronavirus nella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo record negativo. I nuovi contagi nel mondo sono stati 314.752 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato giusto due giorni fa, mercoledì 16 settembre (+308mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati in India (+96mila), negli Stati Uniti (+46mila), in Brasile (+35mila), in Sudafrica (+11mila), in Argentina (+12mila), in Spagna (+11mila) e in Francia (10mila). Il bilancio globale delle vittime è salito di 5.579, mentre il numero totale di casi di Coronavirus ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) La pandemia dinella giornata di ieri ha fatto registrare l’ennesimo. Inel mondo sono stati 314.752 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall’inizio della pandemia, dopo quello registrato giusto due giorni fa, mercoledì 16 settembre (+308mila casi). Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati in(+96mila),Stati Uniti (+46mila), in Brasile (+35mila), in Sudafrica (+11mila), in Argentina (+12mila), in Spagna (+11mila) e in Francia (10mila). Il bilancio globale delle vittime è salito di 5.579, mentre il numero totale di casi diha ...

In aumento il numero dei casi di Coronavirus in Italia, dove il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 294.932 (+1.907 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.585). I guariti sono ...

Salirà a oltre 15 milioni, secondo i calcoli della Bbc, il totale delle persone coinvolte da martedì prossimo nelle restrizioni da lockdown parziale locale annunciate dal governo Tory di Boris Johnson ...

CATANIA - Che sia o meno la seconda ondata non è ancora certificato, ma i contagi in Sicilia crescono ogni giorno di più e le strutture ospedaliere tornano in allarme per il crescente numero di ricove ...

