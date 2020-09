Coronavirus | rapporto Ministero della Salute-Iss | “Occupazione terapie intensive al 2% | Rt a 0 | 92 ma non sottostimare la reale trasmissione”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 18 settembre 2020) “In Italia si osserva un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-Cov-2, sebbene con un andamento più contenuto rispetto a quello osservato in altri Paesi europei. Anche in questa settimana si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all’estero”. È quanto emerge dal monitoraggio sula cura dele dell’Istituto superiore di sanità relativo alla settimana 7-13 settembre. Il virus “oggi circola in tutto il paese” e “dieci Regioni o Province autonome hanno ...