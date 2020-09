Coronavirus | positivo il ministro dell' economia francese Le Maire

RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+129). Elevato il numero di tamponi effettuati (16.828).… - prensa_libre : Gobierno confirma que el presidente Giammattei dio positivo covid-19. - HuffPostItalia : Coronavirus, stavolta l'impennata c'è: quasi il 2% dei testati è positivo - zazoomblog : Coronavirus in Gran Bretagna lockdown per 15 milioni di persone Francia positivo il ministro Le Maire -… - CorriereQ : Coronavirus: Francia, ministro Le Maire positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 10 in reparto; 1 in terapia intensiva; 41 in isolamento domiciliare; 188 guariti; 33 deceduti. – Cosenza: 8 in reparto; 3 in terap ...(ANSA) – PARIGI, 18 SET – Il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, in un messaggio pubblicato su Twitter, ha annunciato questa sera di essere risultato positivo al coronavirus. Le Maire agg ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 294.932 persone (+1.907 rispetto a ieri, +0,7%; ieri +1.585) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.668 sono decedute (+10; ieri ...