Coronavirus | positivo il ministro dell' economia francese Le Maire

(Di venerdì 18 settembre 2020) PARIGI (ITALPRESS) – Il, Bruno Le, in un messaggio su twitter, ha annunciato di essere risultatoal. “Sono andato subito in isolamento – scrive – in conformità con le norme sanitarie del governo. Non ho sintomi. Rimarrò in isolamento per 7 giorni. Continuo a svolgere i miei compiti”.(ITALPRESS).

Sale di nuovo il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.Aumentano ancora, per la settima settimana consecutiva, i contagi da coronavirus in Italia. Cresce pure l'età mediana dei positivi, segno che la trasmissione interfamiliare, e in particolare dai più g ...