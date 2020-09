Coronavirus, Oms: “Il mondo era impreparato, serve nuovo impegno politico e finanziario per prevenire future pandemie” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Covid-19 ha dimostrato che tutto il mondo era tristemente poco preparato” a una pandemia. E ha dimostrato che “indipendentemente dal fatto che i Paesi siano ricchi o poveri, i loro sistemi sanitari possono essere completamente sopraffatti e i servizi essenziali possono andare in crisi. Abbiamo bisogno del mondo intero per rafforzare la preparazione. Tutti i paesi devono collaborare e investire per garantire che una pandemia di questa portata e gravità non si verifichi mai più. Con il giusto impegno politico e finanziario e con investimenti adesso possiamo prevenire e mitigare future pandemie“. E’ l’appello lanciato oggi da Ginevra dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) “Covid-19 ha dimostrato che tutto ilera tristemente poco preparato” a una pandemia. E ha dimostrato che “indipendentemente dal fatto che i Paesi siano ricchi o poveri, i loro sistemi sanitari possono essere completamente sopraffatti e i servizi essenziali possono andare in crisi. Abbiamo bisogno delintero per rafforzare la preparazione. Tutti i paesi devono collaborare e investire per garantire che una pandemia di questa portata e gravità non si verifichi mai più. Con il giustoe con investimenti adesso possiamoe mitigarepandemie“. E’ l’appello lanciato oggi da Ginevra dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ...

