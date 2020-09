Coronavirus, oggi in Italia 1.907 nuovi casi positivi: è l’aumento più grande dal 1° Maggio, ma crescono anche i guariti e diminuiscono i ricoverati gravi [DATI] (Di venerdì 18 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 10 morti, 853 guariti e 1.907 nuovi casi su 99.839 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,91% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. In Italia non si registrava un aumento di nuovi casi positivi così elevato dallo scorso 1° Maggio, quando il Paese era ancora in lockdown. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Lombardia (224), Campania (208), Lazio (193), Sicilia (179),Veneto (176), Liguria (158), Piemonte (127) e Emilia ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 10 morti, 853e 1.907su 99.839 tamponi.è risultato positivo l’1,91% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Innon si registrava un aumento dicosì elevato dallo scorso 1°, quando il Paese era ancora in lockdown. Le Regioni con il più alto numero disono stateLombardia (224), Campania (208), Lazio (193), Sicilia (179),Veneto (176), Liguria (158), Piemonte (127) e Emilia ...

Coronavirus nel Piceno: oggi 10 nuovi positivi. Le dichiarazioni dei sindaci

Nel frattempo oggi non si sono verificati ulteriori nuovi casi di positività al Covid-19 di cittadini residenti nel nostro comune. Domani pomeriggio a Folignano saranno effettuati i tamponi a tutti ...

Coronavirus in Toscana: 99 nuovi casi (età media 44 anni) e 49 guarigioni

Sono 13.522 i casi dall'inizio della pandemia con 9.670 guarigioni e 1.152 decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 116 di cui 21 in terapia ...

Coronavirus, l'Europa pensa ad un nuovo lockdown?

Secondo Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, la situazione è molto grave. La preoccupazione è emersa nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sui contagi di Covid-19 nel vecchio continen ...

