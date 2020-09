Coronavirus, nuove restrizioni a Madrid: limitazioni alla mobilità, parchi chiusi e ingresso limitato in 37 zone (Di venerdì 18 settembre 2020) La presidente della Comunita’ di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilita’ a Madrid ma si e’ rifiutata di dichiarare lo stato di allarme per il Coronavirus e ha affermato che “il confinamento deve essere evitato a tutti i costi”. Lo riferisce El Pais. La regione della capitale spagnola limita l’ingresso e l’uscita in 37 zone sanitarie, limita le riunioni a sei persone e chiude i parchi.L'articolo Coronavirus, nuove restrizioni a Madrid: limitazioni alla mobilità, parchi chiusi e ingresso ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) La presidente della Comunita’ di, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciatomobilita’ ama si e’ rifiutata di dichiarare lo stato dirme per ile ha affermato che “il confinamento deve essere evitato a tutti i costi”. Lo riferisce El Pais. La regione della capitale spagnola limita l’e l’uscita in 37sanitarie, limita le riunioni a sei persone e chiude i.L'articolomobilità,...

amnestyitalia : #Iran: dopo essere stata rilasciata con un permesso temporaneo per timori legati alla diffusione del coronavirus tr… - BomprezziMarco : RT @Monicanpl: Divieto di entrata e di uscita in 37 zone (il 13% della popolazione della Regione), parchi chiusi e limite di incontri a sei… - dimaio_laltro : RT @Monicanpl: Divieto di entrata e di uscita in 37 zone (il 13% della popolazione della Regione), parchi chiusi e limite di incontri a sei… - nicolettagiust1 : RT @Monicanpl: Divieto di entrata e di uscita in 37 zone (il 13% della popolazione della Regione), parchi chiusi e limite di incontri a sei… - manu_caprabz : RT @Monicanpl: Divieto di entrata e di uscita in 37 zone (il 13% della popolazione della Regione), parchi chiusi e limite di incontri a sei… -