Coronavirus: ministro francese Le Maire positivo, 'nessun sintomo ma in isolamento' (Di venerdì 18 settembre 2020) Parigi, 18 set. (Adnkronos) - "Sono risultato positivo al Covid-19 questa sera. Mi sono immediatamente messo in autoisolamento a casa in linea con le regole sanitarie del governo. Non presento alcun sintomo. Resterà in isolamento per 7 giorni. Continuerò a svolgere il mio incarico". Così in un tweet il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire.

