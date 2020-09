Coronavirus, Madrid chiude di nuovo: cittadini meno liberi (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus, a Madrid l’escalation di casi nelle ultime settimane manda in crisi il governo locale che decide per la linea dura A sei mesi dalla prima ondata, la Spagna teme… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020), al’escalation di casi nelle ultime settimane manda in crisi il governo locale che decide per la linea dura A sei mesi dalla prima ondata, la Spagna teme… L'articolo proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Madrid Madrid non sa più che fare con il coronavirus Il Post Coronavirus, a Madrid boom di contagi: di nuovo allestite le tende ospedale

A Madrid una fila di tende verdi è stata allestita ai cancelli dell'ospedale militare Gomez Ulla, quattro mesi dopo la creazione di strutture simili per il triage dei pazienti affetti da Covid 19. Il ...

Spagna: coronavirus, comunità di Madrid reintroduce restrizioni drastiche da lunedì

Madrid, 18 set 18:01 - (Agenzia Nova) - La comunità di Madrid a partire da lunedì prossimo 21 settembre reintrodurrà drastiche misure restrittive per tentare di limitare la diffusione massiccia di con ...

Madrid, restrizioni alla mobilità dei cittadini

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid ma si è rifiutata di dichiarare lo stato di allarme per il coronavir ...

