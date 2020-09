Coronavirus: l’OMS conferma l’indicazione della quarantena di 14 giorni (Di venerdì 18 settembre 2020) L’indicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità resta “una quarantena di 14 giorni“. Lo ha ribadito Catherine Smallwood, del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, nel corso della conferenza per fare il punto sulla diffusione di Covid-19 in Europa. La raccomandazione dei 14 giorni di quarantena “è basata su quello che sappiamo sul periodo di incubazione e di trasmissione del virus“. Al momento “questo non è cambiato” e “i Paesi che stanno considerando modifiche del periodo di quarantena, dovrebbero tenerlo presente“, ha sottolineato l’esperta.L'articolo Coronavirus: l’OMS conferma l’indicazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) L’indicazione dell’Organizzazione mondialesanità resta “unadi 14“. Lo ha ribadito Catherine Smallwood, del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, nel corsoconferenza per fare il punto sulla diffusione di Covid-19 in Europa. La raccomandazione dei 14di“è basata su quello che sappiamo sul periodo di incubazione e di trasmissione del virus“. Al momento “questo non è cambiato” e “i Paesi che stanno considerando modifiche del periodo di, dovrebbero tenerlo presente“, ha sottolineato l’esperta.L'articolo: l’OMSl’indicazione ...

