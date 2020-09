Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 18 settembre: 224 nuovi positivi e 2 morti (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 settembre 2020 - Sono 224 i casi positiv i al Coronavirus rilevati oggi in Lombardia, per una percentuale rispetto ai tamponi pari all'1,33%, di poco superiore all'1,29% registrato ieri. I ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 182020 - Sono 224 i casi positiv i alrilevatiin, per una percentuale rispetto ai tamponi pari all'1,33%, di poco superiore all'1,29% registrato ieri. I ...

La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757)… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+152). Sempre elevato il numero di tamponi effettuati (… - AnsaLombardia : Coronavirus: in Lombardia 224 nuovi casi e due decessi. Stabile rapporto tamponi/positivi e ricoveri in intensiva |… - Yogaolic : Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 18 settembre: 224 nuovi positivi e 2 morti -