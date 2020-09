Coronavirus Lazio: il bollettino della Regione per oggi 18 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Il bollettino della Regione con i dati aggiornati al 18 settembre sul Coronavirus nel Lazio oggi dopo i 181 casi e 2 decessi di ieri: articolo in aggiornamento Il bollettino della Regione sul Coronavirus nel Lazio ieriIl bollettino dell’Istituto Spallanzani: in questo momento sono ricoverati all’Inmi Spallanzani di Roma “92 pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2. Sono 7 i pazienti che necessitato di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 690” Leggi anche: I dati della Protezione ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilcon i dati aggiornati al 18sulneldopo i 181 casi e 2 decessi di ieri: articolo in aggiornamento IlsulnelieriIldell’Istituto Spallanzani: in questo momento sono ricoverati all’Inmi Spallanzani di Roma “92 pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2. Sono 7 i pazienti che necessitato di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 690” Leggi anche: I datiProtezione ...

