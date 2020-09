Coronavirus, Italia: impennata di contagi, 1.907 nuovi casi (Di venerdì 18 settembre 2020) impennata di contagi, numero di tamponi stabili e meno pazienti in terapia intensiva: sono questi i numeri che filtrano dal bollettino della Protezione Civile che da mesi monitora la situazione Italiana legata all’emergenza Coronavirus. Sono 1.907 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, 322 casi in più rispetto alla giornata di ieri. Il bollettino del 18 settembre. Coronavirus: impennata di contagi, oggi sono 1.907 Arrivano in questi momenti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Italiana legata all’emergenza Coronavirus. Aumentano i nuovi casi di contagio: 1.907 i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020)di, numero di tamponi stabili e meno pazienti in terapia intensiva: sono questi i numeri che filtrano dal bollettino della Protezione Civile che da mesi monitora la situazionena legata all’emergenza. Sono 1.907 idio registrati nelle ultime 24 ore, 322in più rispetto alla giornata di ieri. Il bollettino del 18 settembre.di, oggi sono 1.907 Arrivano in questi momenti gli ultimi aggiornamenti sulla situazionena legata all’emergenza. Aumentano idio: 1.907 i ...

