Coronavirus in Toscana: 99 nuovi casi (età media 44 anni) e 49 guarigioni (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono 13.522 i casi dall'inizio della pandemia con 9.670 guarigioni e 1.152 decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 116 di cui 21 in terapia intensiva

