Coronavirus, in Lombardia +224 nuovi contagi (ieri + 281). Ma con 5mila tamponi in meno. Stabili le terapie intensive (Di venerdì 18 settembre 2020) Il bollettino del 18 settembre Nella Regione Lombardia sono 224 gli ultimi casi di Coronavirus registrati nelle scorse 24 ore. ieri erano stati +281. Un trend in crescita rispetto al bilancio dei giorni scorsi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia ha cosi toccato quota 104.304. Mentre il numero delle vittime registrate nell’ultimo monitoraggio è di 2 per un totale di 16.908 decessi. Stabile invece il numero delle terapie intensive: fermo a 32. Crescono i ricoveri con sintomi che passano da 272 a 284. Le persone attualmente positive nella Regione sono invece 9.027. Le persone guarite e/o dimesse sono in totale 78.369: +129 da ieri. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 16.828 tamponi, in calo di circa 5mila ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) Il bollettino del 18 settembre Nella Regionesono 224 gli ultimi casi diregistrati nelle scorse 24 ore.erano stati +281. Un trend in crescita rispetto al bilancio dei giorni scorsi. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia ha cosi toccato quota 104.304. Mentre il numero delle vittime registrate nell’ultimo monitoraggio è di 2 per un totale di 16.908 decessi. Stabile invece il numero delle: fermo a 32. Crescono i ricoveri con sintomi che passano da 272 a 284. Le persone attualmente positive nella Regione sono invece 9.027. Le persone guarite e/o dimesse sono in totale 78.369: +129 da. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 16.828, in calo di circa...

La7tv : #piazzapulita Matteo Renzi: “La divisione in Toscana è netta, anche sulla sanità. Da un lato c’è il modello della s… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757)… - RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+152). Sempre elevato il numero di tamponi effettuati (… - quibresciait : Coronavirus: calo a Brescia e in Lombardia, male in Italia - 22 contagiati nella nostra provincia, 224 in regione.… - radiolombardia : Coronavirus, in Lombardia 224 nuovi casi (1,33%) e due decessi - -