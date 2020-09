Coronavirus, in Italia l’età mediana dei contagi sale a 41 anni. «Peggioramento lento e progressivo» – Il report dell’Iss (Di venerdì 18 settembre 2020) L’età mediana dei contagi da Covid-19 sale a 41 anni con un ritmo di trasmissione che delinea un Peggioramento definito «progressivo e graduale». Questi due dei dati principali diffusi dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e che prendono in esame il periodo che va dal 7 al 13 settembre 2020. Un aumento registrato per la seconda settimana consecutiva con un tasso di incidenza negli ultimi 14 giorni di 29,63 per 100mila abitanti. Il testo del report è chiaro nell’evidenziare quanto i contagi non accennino ad arrestarsi evidenziando il dato più consolatorio «di un andamento più contenuto» rispetto a quello osservato in ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) L’etàdeida Covid-19a 41con un ritmo di trasmissione che delinea undefinito «e graduale». Questi due dei dati principali diffusi dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e che prendono in esame il periodo che va dal 7 al 13 settembre 2020. Un aumento registrato per la seconda settimana consecutiva con un tasso di incidenza negli ultimi 14 giorni di 29,63 per 100mila abitanti. Il testo delè chiaro nell’evidenziare quanto inon accennino ad arrestarsi evidenziando il dato più consolatorio «di un andamento più contenuto» rispetto a quello osservato in ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - Agenzia_Ansa : Netto aumento dei contagi in #Italia, +1.907, dieci le vittime #coronavirus #ANSA - VicenzaPiu_com : #coronavirus , salgono ancora i contagi: +1907 in Italia, +176 in Veneto - Italia_Notizie : Coronavirus, Rezza (Iss): “Più contagi all’interno delle famiglie, l’età media sta aumentando” -