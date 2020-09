Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 settembre: 1.907 nuovi casi e 10 morti (Di venerdì 18 settembre 2020) In lieve calo il numero delle vittime, ieri erano 13, oggi 10. Aumentano però i contagi che portano il totale a 35.668. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute ha dichiarato che il numero di nuovi casi da Coronavirus odierno è In … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) In lieve calo il numero delle vittime, ieri erano 13,10. Aumentano però i contagi che portano il totale a 35.668. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri. Ilquotidiano del ministero della Salute ha dichiarato che il numero didaodierno è In … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, -1,4 mln screening per cancro, rischi aumento della mortalità. Aiom: 2mila diagnosi di tumore al seno… - Agenzia_Ansa : Netto aumento dei contagi in #Italia, +1.907, dieci le vittime #coronavirus #ANSA - durante_g : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia eseguiti 1,4 milioni di screening per tumori in meno #coronavirus - MichelaRoi : RT @ilriformista: #Coronavirus, boom di contagi in Italia: 1.907 nuovi casi. Calano pazienti in terapia intensiva -