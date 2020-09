Coronavirus, in Gran Bretagna lockdown per 15 milioni di persone | Francia, positivo il ministro Le Maire (Di venerdì 18 settembre 2020) Un altro lockdown in Inghilterra è 'l'ultima linea di difesa' da adottare, ma non è da escludere. Lo ha detto il ministro della Salute Hancock, avvertendo che la 'situazione è molto grave'. Si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) Un altroin Inghilterra è 'l'ultima linea di difesa' da adottare, ma non è da escludere. Lo ha detto ildella Salute Hancock, avvertendo che la 'situazione è molto grave'. Si ...

