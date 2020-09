Coronavirus, il lockdown ‘tenta’ sempre più paesi europei. I nuovi contagi continuano a salire ovunque (Di venerdì 18 settembre 2020) “I casi settimanali hanno ora superato quelli segnalati quando la pandemia ha raggiunto per la prima volta il picco in Europa a marzo. La scorsa settimana, il conteggio settimanale ha superato i 300mila contagi. E più della metà dei paesi europei ha segnalato un aumento dei casi superiore al 10% nelle ultime 2 settimane. In 7 di questi paesi i casi riportati di recente sono più che raddoppiati nello stesso periodo”. A rimarcare l’allarme, ieri, è stato Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, uscendo da un’apposita riunione sula situazione Covid-19, tenutasi in quell’Oms. Se è vero che da noi, in Italia, c’è evidente preoccupazione per il numero dei conteggi quotidiani, mostrando di avere la situazione bene in mano, tuttavia gli esperti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 settembre 2020) “I casi settimanali hanno ora superato quelli segnalati quando la pandemia ha raggiunto per la prima volta il picco in Europa a marzo. La scorsa settimana, il conteggio settimanale ha superato i 300mila. E più della metà deiha segnalato un aumento dei casi superiore al 10% nelle ultime 2 settimane. In 7 di questii casi riportati di recente sono più che raddoppiati nello stesso periodo”. A rimarcare l’allarme, ieri, è stato Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, uscendo da un’apposita riunione sula situazione Covid-19, tenutasi in quell’Oms. Se è vero che da noi, in Italia, c’è evidente preoccupazione per il numero dei conteggi quotidiani, mostrando di avere la situazione bene in mano, tuttavia gli esperti ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Gran Bretagna lockdown per 12 milioni di persone #coronavirus - fattoquotidiano : Nel Regno Unito la “situazione è molto grave” perché nelle ultime settimane si è verificata “un’accelerazione dei c… - Open_gol : Per la seconda volta milioni di cittadini britannici sono costretti alla quarantena per fermare il contagio. L’Oms:… - SiepEcopubblica : RT @SergioScicchi: Ringrazio la @SiepEcopubblica che ieri mi ha dato l'opportunità di presentare l'articolo scritto con T Barbieri e @tano_… - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Gran Bretagna lockdown per 12 milioni di persone #coronavirus -