Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. In Francia oltre 13mila casi: restrizioni a Nizza e Parigi. Johnson: “In arrivo seconda ondata” – LIVE (Di venerdì 18 settembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia20.40 – Johnson: “seconda ondata inevitabile” Il premier Johnson in un punto stampa si è soffermato sull’andamento del Coronavirus in Gran Bretagna: “Vediamo l’inizio di una seconda ondata che sembra essere inevitabile“. 20.00 – Coronavirus in Francia, oltre 13mila casi in un giorno Nelle ultime 24 ore in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia20.40 –: “ondata inevitabile” Il premierin un punto stampa si è soffermato sull’andamento delin Gran Bretagna: “Vediamo l’inizio di unaondata che sembra essere inevitabile“. 20.00 –inin un giorno Nelle24 ore in ...

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 18 settembre: 1.907 nuovi casi su quasi 100mila tamponi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 settembre: 1.907 nuovi casi (su 100.000 tamponi) e 10 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 18 settembre: 10 morti e 1.907 nuovi casi - flaviamarrucci : RT @rep_milano: Coronavirus, il bollettino di oggi 18 settembre in Lombardia: 2 morti e 224 nuovi positivi [aggiornamento delle 17:28] http… - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 18 settembre in Lombardia: 2 morti e 224 nuovi positivi -