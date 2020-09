Coronavirus, il bollettino del 18 settembre: i dati dell’epidemia (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Coronavirus in Italia tramite bollettino. Aggiornamento lo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando alla tabella sanitaria odierna diramata dal Ministero della Salute, i casi di contagio sono saliti a 294.932, ossia 1.907 in più rispetto a ieri. In … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 18 settembre: i dati dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 18, ha comunicato i numeri dell’epidemia dain Italia tramite. Aggiornamento lo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Stando alla tabella sanitaria odierna diramata dal Ministero della Salute, i casi di contagio sono saliti a 294.932, ossia 1.907 in più rispetto a ieri. In … L'articolo, ildel 18: idell’epidemia proviene da YesLife.it.

