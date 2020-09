Coronavirus, giallo sulle regole per i test solo a chi ha sintomi. Gli scienziati: scritte dalla Casa Bianca. In Cina 32 nuovi casi tutti dall’estero (Di venerdì 18 settembre 2020) Usa EPA/Anna Moneymaker L’ammiraglio Brett Giroir, coordinatore sui test per la Casa Bianca e assistente presso il Dipartimento della SaluteL’indicazione di fare i test per il Coronavirus solo a chi presenta sintomi negli Stati Uniti non sarebbe stata scritta dagli scienziati dei Centers for disease control and prevention, nonostante quelle linee guida siano state pubblicate sul sito dell’agenzia sanitaria americana. Come ha scoperto il New York Times che ha visionato documenti interni all’agenzia, quella raccomandazione sarebbe arrivata di fatto dalla Casa Bianca, visto che il documento è stato redatto dal Dipartimento della salute e pubblicato direttamente sul sito ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) Usa EPA/Anna Moneymaker L’ammiraglio Brett Giroir, coordinatore suiper lae assistente presso il Dipartimento della SaluteL’indicazione di fare iper ila chi presentanegli Stati Uniti non sarebbe stata scritta daglidei Centers for disease control and prevention, nonostante quelle linee guida siano state pubblicate sul sito dell’agenzia sanitaria americana. Come ha scoperto il New York Times che ha visionato documenti interni all’agenzia, quella raccomandazione sarebbe arrivata di fatto, visto che il documento è stato redatto dal Dipartimento della salute e pubblicato direttamente sul sito ...

generacomplotti : #fakeNews Mio zio ha fatto un video che dimostra che il #COVID19 è stato creato dal governo giallo-turchese per pro… - fabiano70288362 : Il Giallo del Coronavirus: Scenari futuri, la quarta rivoluzione industr... - JokerJouer70 : @fattoquotidiano Il governo giallo-rosso equivale all'opposizione nero-verde che tanto criticate. Il problema è che… - generacomplotti : #fakeNews Diego Fusaro ha detto alla radio che il #Coronavirus è un complotto del governo giallo-rosso per non farc… - infoitsport : Milan, positivo al Coronavirus l’attaccante: è giallo in casa rossonera -