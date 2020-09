Coronavirus | Gb oltre i 4000 contagi giornalieri

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: oltre 30 milioni di casi nel mondo #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, oltre 30 milioni di contagi nel mondo #Coronavirus - fattoquotidiano : Nel Regno Unito la “situazione è molto grave” perché nelle ultime settimane si è verificata “un’accelerazione dei c… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Coronavirus nel mondo: 30 milioni di casi nel mondo. Pechino, 11 vaccini in fase di test clinici, 4… - IzzoEdo : RT @Cartabellotta: #tamponi rapidi #SARSCoV2 ??via libera il 3 aprile dal @MinisteroSalute che ha identificato kit e aziende ??test ideale p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre

Sono 208 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 7.460 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 9.940, mentre sono 527.46 ...Circa la metà dei pazienti guariti dalla COVID-19, l'infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, sviluppa un serio affaticamento persistente, che non è associato alla gravità della malattia. In pa ...Con l’entrata in vigore, il giorno 9 settembre 2020, del Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'a ...