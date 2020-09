Coronavirus, Francia: oltre 13mila nuovi casi in 24 ore (Di venerdì 18 settembre 2020) E' record di 13.215 nuovi casi in sole 24 ore in Francia, dove si registra anche un numero di decessi mai raggiunto dalla primavera: 123 , contro i 50 del giorno precedente,. Lo hanno reso noto le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) E' record di 13.215in sole 24 ore in, dove si registra anche un numero di decessi mai raggiunto dalla primavera: 123 , contro i 50 del giorno precedente,. Lo hanno reso noto le ...

