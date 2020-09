Coronavirus Fiumicino, Montino: ‘Notevole incremento di casi, numeri molti vicini a quelli registrati durante il lockdown’ (Di venerdì 18 settembre 2020) “La Asl RM3 ci ha comunicato i nuovi dati sui contagi da Coronavirus in città e purtroppo dobbiamo registrare un notevole incremento dei casi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento le persone che hanno contratto il virus tra i residenti a Fiumicino sono 20 – spiega il sindaco – mentre sono 22 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti di persone positive”. “Questi numeri, molto vicini a quelli registrati durante il lockdown, ci devono fare riflettere – prosegue Montino -. Per questo rivolgo il mio appello a tutte e tutti: rispettiamo le regole con molto scrupolo e attenzione”. “Convivere con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) “La Asl RM3 ci ha comunicato i nuovi dati sui contagi dain città e purtroppo dobbiamo registrare un notevoledei”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “In questo momento le persone che hanno contratto il virus tra i residenti asono 20 – spiega il sindaco – mentre sono 22 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti di persone positive”. “Questi, moltoil lockdown, ci devono fare riflettere – prosegue-. Per questo rivolgo il mio appello a tutte e tutti: rispettiamo le regole con molto scrupolo e attenzione”. “Convivere con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino Coronavirus, Fiumicino aeroporto più sicuro al mondo: 5 stelle da Skytrax Dove Viaggi Personale di volo Alitalia esonerato da test Covid-19

(Teleborsa) - Alitalia "si attiene all'ordinanza della Regione Lazio che esclude il personale dall'obbligo di sottoporsi al test sul Covid-19". Lo comunica la compagnia dopo le indiscrezioni sui primi ...

INAUGURATO IL DA VINCI VILLAGE, COMPLETAMENTO NATURALE DEL PARCO DA VINCI

• Il grande successo di Parco da Vinci trova ulteriore spinta nel completamento della nuova sezione denominata Da Vinci Village, progettato da Design International. • GWM, che ha gestito tutte le atti ...

Botta e risposta sull'asse Teramo-Olbia

Avvio di Serie C con scintille per l'Olbia di Alessandro Marino, chiamata in causa dopo la compilazione dei calendari dal presidente del Teramo Franco Iachini, per nulla contento di essere stato inser ...

