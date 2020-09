Coronavirus. cresce l'età media dei contagiati in Italia e aumentano i focolai (Di venerdì 18 settembre 2020) Nelle due ultime settimane si è osservato «un amento significativo dell'età mediana alla diagnosi» da infezione da Covid-19. Inoltre aumenta il numero di contagi in ambito familiare. È quanto si legge nel rapporto sul monitoraggio dell'evoluzione dell'epidemia elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità e relativo al periodo dal 7 al 13 settembre. Questo dato, viene spiegato nel rapporto, è probabilmente dovuto «ad una trasmissione dalla popolazione più giovane a quella più fragile o anziana, soprattutto all'interno della famiglia: questo si riflette in un maggiore impegno dei servizi ospedalieri. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche in ambito familiare». Dunque da tre settimane si assiste ad un «cambiamento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Nelle due ultime settimane si è osservato «un amento significativo dell'na alla diagnosi» da infezione da Covid-19. Inoltre aumenta il numero di contagi in ambito familiare. È quanto si legge nel rapporto sul monitoraggio dell'evoluzione dell'epidemia elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità e relativo al periodo dal 7 al 13 settembre. Questo dato, viene spiegato nel rapporto, è probabilmente dovuto «ad una trasmissione dalla popolazione più giovane a quella più fragile o anziana, soprattutto all'interno della famiglia: questo si riflette in un maggiore impegno dei servizi ospedalieri. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche in ambito familiare». Dunque da tre settimane si assiste ad un «cambiamento ...

