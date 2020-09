Coronavirus, Commissione Ue eroga 150 milioni di euro per trasporto medico (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – 150 milioni di euro a favore di 18 Stati membri e del Regno Unito per il trasporto di prodotti medici essenziali in europa. È quanto erogato dalla Commissione europea oggi, attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI), come sostegno di emergenza per il trasporto di attrezzature, personale medico e pazienti. Le risorse fanno parte dei 220 milioni stanziati ad aprile a tale scopo e fanno parte del fondo ESI – il “braccio finanziario” della “tabella di marcia europea comune verso la revoca delle misure di contenimento del Covid-19 – da 2,7 miliardi di euro destinato a rafforzare l’impegno degli Stati membri per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – 150dia favore di 18 Stati membri e del Regno Unito per ildi prodotti medici essenziali inpa. È quantoto dallapea oggi, attraverso lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI), come sostegno di emergenza per ildi attrezzature, personalee pazienti. Le risorse fanno parte dei 220stanziati ad aprile a tale scopo e fanno parte del fondo ESI – il “braccio finanziario” della “tabella di marciapea comune verso la revoca delle misure di contenimento del Covid-19 – da 2,7 miliardi didestinato a rafforzare l’impegno degli Stati membri per ...

Agenzia_Ansa : #Ue - #Sanofi: accordo per 300 milioni di dosi di vaccino anti #Covid. E' il secondo contratto firmato dalla Commis… - Agenzia_Ansa : Il presidente della #Consob Paolo Savona è positivo al #coronavirus. Le sedi della Commissione di #Roma e #Milano r… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Ue - #Sanofi: accordo per 300 milioni di dosi di vaccino anti #Covid. E' il secondo contratto firmato dalla Commissione… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: #Ue - #Sanofi: accordo per 300 milioni di dosi di vaccino anti #Covid. E' il secondo contratto firmato dalla Commissione… - carlopao86 : RT @Agenzia_Ansa: #Ue - #Sanofi: accordo per 300 milioni di dosi di vaccino anti #Covid. E' il secondo contratto firmato dalla Commissione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissione Coronavirus, Commissione Ue eroga 150 milioni di euro per trasporto medico Teleborsa Gli Internazionali di Roma si aprono al pubblico: domenica a lunedì accesso al Foro per mille spettatori

ROMA. Gli Internazionali di tennis, in corso al Foro Italico di Roma, potranno avere 1000 spettatori per semifinali e finali (domenica e lunedì). Sarà il primo appuntamento a beneficiare dell’apertura ...

Coronavirus, Commissione Ue eroga 150 milioni di euro per trasporto medico

(Teleborsa) - 150 milioni di euro a favore di 18 Stati membri e del Regno Unito per il trasporto di prodotti medici essenziali in Europa. È quanto erogato dalla Commissione europea oggi, attraverso lo ...

Covid. Vaccino Sanofi/Gsk: accordo con la Ce per fornitura di 300 milioni di dosi

Raggiunto oggi l’accordo tra Commissione Europea, Sanofi e Gsk per il preacquisto fino a 300 milioni di dosi del candidato vaccino messo a punto dalle due aziende. Sanofi e Gsk hanno annunciato lo sco ...

ROMA. Gli Internazionali di tennis, in corso al Foro Italico di Roma, potranno avere 1000 spettatori per semifinali e finali (domenica e lunedì). Sarà il primo appuntamento a beneficiare dell’apertura ...(Teleborsa) - 150 milioni di euro a favore di 18 Stati membri e del Regno Unito per il trasporto di prodotti medici essenziali in Europa. È quanto erogato dalla Commissione europea oggi, attraverso lo ...Raggiunto oggi l’accordo tra Commissione Europea, Sanofi e Gsk per il preacquisto fino a 300 milioni di dosi del candidato vaccino messo a punto dalle due aziende. Sanofi e Gsk hanno annunciato lo sco ...