Coronavirus, boom di nuovi casi: +1.907 con 99mila tamponi, 10 i morti (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono 1.907 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 99.839 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul fronte ospedaliero si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) Sono 1.907 idiin Italia nelle ultime 24 ore con 99.839effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul fronte ospedaliero si ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, boom di nuovi casi: +1.907 con 99mila tamponi, 10 i morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Israele torna il lockdown. Boom di contagi in #Francia. In #India record di casi, 95.735 in un gi… - Agenzia_Ansa : #Israele decide nuovo #lockdown boom di #contagi in #Francia #Covid #Coronavirus #Gb supera quota 3mila casi #virus… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: MISURE SEVERE A CORLEONE Dopo un matrimonio boom di contagi - EmMicucci : #Coronavirus Boom di nuovi contagi oggi in #Italia: 1.907 nuovi positivi -