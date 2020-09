Coronavirus, boom di casi Francia: oltre 13mila in 24 ore. Madrid vieta i viaggi da e per 37 zone sanitarie. Paesi Bassi, scarseggiano i test. Nuove restrizioni in Repubblica Ceca, Danimarca e Islanda (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo che in Israele è scattato, primo caso nel mondo, il secondo lockdown dall’inizio della pandemia di Coronavirus, aumentano i Paesi che tornano a imporre maggiori restrizioni ai propri cittadini in seguito al nuovo aumento di casi nel Vecchio Continente. La presidente della Comunità, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid ma si è rifiutata di dichiarare lo stato di allarme affermando che “il confinamento deve essere evitato a tutti i costi”. La regione della capitale spagnola limita l’ingresso e l’uscita in 37 zone sanitarie, limita le riunioni a sei persone e chiude i parchi. In Gran Bretagna si assiste a un nuovo picco di contagi, con restrizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo che in Israele è scattato, primo caso nel mondo, il secondo lockdown dall’inizio della pandemia di, aumentano iche tornano a imporre maggioriai propri cittadini in seguito al nuovo aumento dinel Vecchio Continente. La presidente della Comunità, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità ama si è rifiutata di dichiarare lo stato di allarme affermando che “il confinamento deve essere evitato a tutti i costi”. La regione della capitale spagnola limita l’ingresso e l’uscita in 37, limita le riunioni a sei persone e chiude i parchi. In Gran Bretagna si assiste a un nuovo picco di contagi, con...

