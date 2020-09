Coronavirus, bollettino del 18 settembre: 10 morti (totale 35.668, 42.457 positivi, 216.457 guariti (Di venerdì 18 settembre 2020) La Basilicata è l'unica regione è a zero contagi da ieri, mentre cresce il numero complessivo dei tamponi effettuati: 99.839 nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.246.163 Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020) La Basilicata è l'unica regione è a zero contagi da ieri, mentre cresce il numero complessivo dei tamponi effettuati: 99.839 nelle ultime 24 ore, per undi 10.246.163

