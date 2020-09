Coronavirus | bollettino del 18 settembre | 10 morti totale 35 668 | 42 457 positivi | 216 457 guariti

(Di venerdì 18 settembre 2020) La Basilicata è l'unica regione è a zero contagi da ieri, mentre cresce il numero complessivo dei tamponi effettuati: 99.839 nelle ultime 24 ore, per undi 10.246.163

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 settembre: 1.907 nuovi casi (su 100.000 tamponi) e 10 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 18 settembre: 1.907 nuovi casi su quasi 100mila tamponi - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 18 settembre: 10 morti e 1.907 nuovi casi - ptvonline2001 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #18settembre. #SaluteLazio - GiancarloDeRisi : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 settembre: 1.907 nuovi casi e 10 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

(ANSA) - CATANZARO, 18 SET - Ulteriore sensibile impennata dei positivi al coronavirus in Calabria. Sono 28, infatti, i nuovi casi accertati per un totale di 1.785 dall'inizio della pandemia a fronte ...18 settembre 2020 Nel mondo sono stati superati i 30 milioni di contagi da Covid-19. E' quanto si legge sul sito aggiornato della Johns Hopkins University, che parla di 30.071.368 casi totali. Negli ...Sono 51 i nuovi di casi di coronavirus in Sardegna. Lo ha confermato l'unità di crisi regionale nel bollettino diffuso oggi, giovedì 17 settembre (qui i dati di ieri). Salgono così a 3.042 i casi di p ...