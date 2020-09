Coronavirus, aumentano i casi e risale l'età media dei positivi: "Contagi in famiglia dai giovani agli anziani" (Di venerdì 18 settembre 2020) Il report dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute: "Lento e progessivo peggioramento dell'epidemia. Possibile un maggiore impegno per il sistema sanitario". Quasi 2400 i focolai attivi, Rt in calo a 0.92 Leggi su repubblica (Di venerdì 18 settembre 2020) Il report dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute: "Lento e progessivo peggioramento dell'epidemia. Possibile un maggiore impegno per il sistema sanitario". Quasi 2400 i focolai attivi, Rt in calo a 0.92

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Aumentano i ricoveri dei positivi al coronavirus, soprattutto nel sud Italia Fanpage.it Coronavirus, Rezza: Focolai diffusi e contagi in famiglia, più ricoveri

Milano, 18 set. (LaPresse) - "Ci sono dei focolai diffusi" di coronavirus "un po' in tutto il Paese, l'età media sta aumentando, adesso l'età mediana è di circa 41 anni. Il che vuol dire che c'è un po ...

Coronavirus Francia “situazione sta peggiorando”/ Morti in aumento, +48% rianimazione

Coronavirus Francia, “la situazione sta peggiorando”: morti in aumento, +48% rianimazione e nell’Ile-de-France si sconsigliano incontri tra più di 10 persone In Francia c’è un peggioramento ...

Coronavirus, s’impennano i contagi: 1.907 positivi nelle ultime 24 ore, 10 morti

Se l’Europa torna a marzo noi da oggi siamo al 1 maggio quando i contagi erano 1.965, vicini ai 1.907 di oggi, che segnano un forte balzo in avanti rispetto ai 1.585 di ieri, con un numero di tamponi ...

