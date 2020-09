Coronavirus a Madrid, restrizioni alla mobilità dei cittadini (Di venerdì 18 settembre 2020) La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazioni alla mobilità a Madrid a causa dell'aumento dei casi di Coronavirus. La Diaz Ayuso si è però rifiutata di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020) La presidente della Comunità di, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato limitazionimobilità aa causa dell'aumento dei casi di. La Diaz Ayuso si è però rifiutata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Madrid Madrid non sa più che fare con il coronavirus Il Post Covid, l’Oms scuote l’Europa: “Il livello di contagi è allarmante”

I nuovi casi superano quelli di marzo, picco della pandemia. In 7 Paesi numeri raddoppiati. Si torna ai lockdown: 10 milioni isolati in Gran Bretagna Dall’Organizzazione mondiale della sanità non arri ...

Coranavirus, aumento dei contagi in Italia. Nuovi lockdown in Inghilterra e Israele. Limitazioni alla mobilità anche a Madrid

Sono 1.907 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 99.839 tamponi effettuati. Sono i dati forniti dal ministero della Sanità. Si registrano 10 vittime. Sul fronte ospedaliero si ...

Coronavirus in Spagna, più di 11mila casi. A Madrid chiusi i parchi. Limiti alle riunioni

Coronavirus in Spagna, nuove limitazioni alla mobilità a Madrid. In Spagna la situazione è fuori controllo: i casi sono stati 11.291 nelle ultime 24 ore con 162 morti. Coronavirus in Spagna, la presid ...

