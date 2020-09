Coronavirus: 1.907 nuovi contagiati (Di venerdì 18 settembre 2020) Aumentano ancora i nuovi contagi da Coronavirus: secondo il bollettino del 18 settembre 2020, emanato dal Ministero della Salute, i nuovi casi sono 1.907, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10. I tamponi effettuati sono 99.839 tamponi, in lievissimo calo rispetto al giorno prima. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-4), ma aumentano i ricoverati in generale (+39). I guariti di oggi sono in tutto 853. Nel milanese quattro classi in isolamento in quattro scuole diverse Nel milanese quattro casi di tamponi positivi in quattro classi di scuole primarie, dell’infanzia e asili nido. Ora le classi sono state messe in isolamento. Tra le Regioni, il primato negativo continua ad averlo la Lombardia, che registra 224 nuovi casi di Covid-19. Segue la ... Leggi su blogo (Di venerdì 18 settembre 2020) Aumentano ancora icontagi da: secondo il bollettino del 18 settembre 2020, emanato dal Ministero della Salute, icasi sono 1.907, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10. I tamponi effettuati sono 99.839 tamponi, in lievissimo calo rispetto al giorno prima. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-4), ma aumentano i ricoverati in generale (+39). I guariti di oggi sono in tutto 853. Nel milanese quattro classi in isolamento in quattro scuole diverse Nel milanese quattro casi di tamponi positivi in quattro classi di scuole primarie, dell’infanzia e asili nido. Ora le classi sono state messe in isolamento. Tra le Regioni, il primato negativo continua ad averlo la Lombardia, che registra 224casi di Covid-19. Segue la ...

Netto aumento dei contagi di Covid in Italia: l'incremento in 24 ore è di 1.907 nuovi casi, rilevati con 99.839 tamponi, qualche migliaio in meno rispetto a quelli effettuati giovedì. Il totale dei co ...

AGI - L’epidemia rialza la testa, i contagi tornano a salire, così come i ricoveri, le terapie intensive, e molto lentamente anche i decessi. In Italia è cominciata la terza fase dell’epidemia: dopo l ...

Se nell’anno uno del coronavirus il resto d’Europa è tornato ai contagi di marzo, noi abbiamo portato le lancette al primo maggio. Era infatti da quella data che in Italia non si contavano così tanti ...

