Coppa Italia: posticipata a domenica Vibo-Milano (Di venerdì 18 settembre 2020) Vibo VALENTIA- La partita Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Allianz Milano, seconda giornata degli Ottavi di Finale Del Monte® Coppa Italia, è rinviata a domenica 20 settembre alle ore 16.00. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020)VALENTIA- La partita Tonno Callipo CalabriaValentia - Allianz, seconda giornata degli Ottavi di Finale Del Monte®, è rinviata a20 settembre alle ore 16.00. ...

