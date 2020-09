Contrasto al riciclaggio: collaborazione tra Roma Capitale e Unità Informazione Finanziaria per l’Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma Capitale collaborerà con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) attiva presso la Banca d’Italia per il Contrasto ai fenomeni di riciclaggio, segnalando eventuali operazioni sospette tramite il monitoraggio dei dati relativi ai settori appalti, commercio, contratti pubblici e immobili. E’ quanto prevede la memoria approvata dalla Giunta capitolina, che dà mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e al Dipartimento Turismo di avviare in via sperimentale un processo di estrapolazione dei dati che presentano potenziali rischi derivanti o connessi ad attività criminose. Sarà compito del Dipartimento Risorse Economiche, di concerto con la Direzione Controlli di legittimità e Regolarità ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 settembre 2020)collaborerà con l’Unità diper l’Italia (UIF) attiva presso la Banca d’Italia per ilai fenomeni di, segnalando eventuali operazioni sospette tramite il monitoraggio dei dati relativi ai settori appalti, commercio, contratti pubblici e immobili. E’ quanto prevede la memoria approvata dalla Giunta capitolina, che dà mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e al Dipartimento Turismo di avviare in via sperimentale un processo di estrapolazione dei dati che presentano potenziali rischi derivanti o connessi ad attività criminose. Sarà compito del Dipartimento Risorse Economiche, di concerto con la Direzione Controlli di legittimità e Regolarità ...

Giovanna_Garre : RT @Roma: Contrasto al riciclaggio, al via una collaborazione tra #RomaCapitale e l’Unità Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) attiv… - alcinx : RT @Roma: Contrasto al riciclaggio, al via una collaborazione tra #RomaCapitale e l’Unità Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) attiv… - GiancarloMarr : Tra i ruoli fondamentali della attività notarile vi è anche il contrasto al riciclaggio. Il Consiglio dei Notariat… - FabQuintiliani : RT @Roma: Contrasto al riciclaggio, al via una collaborazione tra #RomaCapitale e l’Unità Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) attiv… - debufred : I #contanti gentile PDC @GiuseppeConteIT non sono la soluzione alla evasione fiscale ma un argine al contrasto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrasto riciclaggio Contrasto al riciclaggio, al via collaborazione tra Comune e Unità Informazione Finanziaria per l'Italia TerzoBinario.it Mafie, Garavini (IV): “Adeguati strumenti normativi fondamentali per contrasto internazionale”

Roma, 17 set. – “Il contrasto alla criminalità organizzata presuppone la necessità di adeguati strumenti normativi. Che consentano una collaborazione internazionale energica ed efficace soprattutto in ...

Lotta al riciclaggio, al via collaborazione Roma Capitale-Uif

Roma Capitale collaborerà con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) attiva presso la Banca d’Italia per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, segnalando eventuali operazioni sospet ...

Oltre 20 auto rubate nel Napoletano sono state rivendute: ecco come. Dodici indagati

La Polizia Stradale di Piacenza ha segnalato alla Procura della Repubblica di Pavia e Napoli 13 persone, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto di furti, ricettazione e riciclaggio di ...

Roma, 17 set. – “Il contrasto alla criminalità organizzata presuppone la necessità di adeguati strumenti normativi. Che consentano una collaborazione internazionale energica ed efficace soprattutto in ...Roma Capitale collaborerà con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) attiva presso la Banca d’Italia per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio, segnalando eventuali operazioni sospet ...La Polizia Stradale di Piacenza ha segnalato alla Procura della Repubblica di Pavia e Napoli 13 persone, nell’ambito di un’indagine finalizzata al contrasto di furti, ricettazione e riciclaggio di ...