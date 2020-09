Conte, il premier Vinavil incollato alla poltrona (Di venerdì 18 settembre 2020) Se il centrosinistra dovesse perdere alle prossime elezioni, secondo voi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte si dimetterà? Scordatevelo. L’avvocato del popolo è incollato alla… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 18 settembre 2020) Se il centrosinistra dovesse perdere alle prossime elezioni, secondo voi il presidente del Consiglio, Giuseppesi dimetterà? Scordatevelo. L’avvocato del popolo è… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro.

davidealgebris : Qualcuno spieghi a Conte che raddoppiare il Tasso di Crescita (derivata prima) non vuole dire Raddoppiare il PIL. C… - AnnalisaChirico : “Il premier Conte, quando va alla festa del Fatto, si dice contro il Mes. Quando va alla festa del Pd, apre sul Mes… - chedisagio : Fossi uno studente, all'esortazione del premier 'cari ragazzi, imparate a fare la vostra parte' risponderei tranqui… - calzelunghe17 : RT @LaVeritaWeb: L'istituto dove studia il figlio del premier tiene i corsi in presenza una o due volte a settimana. Sulla «Stampa», ragazz… - BracaliM : RT @LaNotiziaTweet: .#Referendum, netto endorsement del premier. #Conte voterà Sì al taglio dei parlamentari. “Valorizzerà in termini anche… -