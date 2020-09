Consiglieri deMa a sostegno della candidata PD Enza Amato Summit a Chiaiano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La riunione si è tenuta a. Oltre al padrone di casa il consigliere comunale di, Claudio Cecere e Laura Bismuto – entrambi fedelissimi dell’assessore del Comune di Napoli, Alessandra Clemente – c’era anche Chiara Guida (gruppo Napoli in Comune a Sinistra) che fa parte anchesegreteria politica di. E soprattutto era presente il consigliere regionale PD,rialle prossime elezioni. Un incontro per suggellare l’accordo dia quest’ultima da parte dei. Avrebbe dovuto prendervi parte Elena De Gregorio (sempre in quotae nipote del presidente Eav, ...